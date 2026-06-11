Soykırım denince akla Netanyahu gelir
Siyonist İsrail'in katliamcı başbakanı Binyamin Netanyahu Başkan Erdoğan'ın 'Arz-ı Mev'ud hezeyanınıza müsaade etmeyiz' açıklamasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in dünyanın en ahlaklı ordusuna sahip olduğunu öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez" açıklaması yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Soykırım suçlamasıyla yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti MYK toplantısı sonrası Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından birkaç dakika sonra hezeyan dolu açıklamalar yapıyorlar. Buradan anlıyoruz ki grup konuşmalarını anbean izliyorlar. Soykırım şebekesinin yalanlarına kimse inanmıyor. 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' demek dünyanın en büyük yalanıdır. Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar, dünyanın en ahlaksız, eylemleridir. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu'dur. Soykırım denince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir" sözleriyle tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Netanyahu'nun, insanlık onurunu savunan Cumhurbaşkanı'mızı hedef almaya kalkışması akıl tutulmasıdır" dedi.