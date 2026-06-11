Üniversitede adrese teslim ihale skandalı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporları da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

MEMURLARA MOBBİNG

Üniversitede iş yapan, şirket yöneticisinin üniversite yöneticisi gibi görev aldığı, kurum yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirmeyi kabul etmeyen kamu görevlilerinin birimden uzaklaştırıldıkları tespit edildi. İhale ve doğrudan temin alımlarında gerçek piyasa fiyat araştırması yapılmadan hep aynı firmalara adrese teslim ihaleler verildiği ortaya çıktı. Çakıroğlu Medikal Tıbbi Cihaz. İnş. Taah. Şti sahibi Şafak Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi'ndeki usulsüzlük çetesinin lideri olduğu belirlendi. Ege Üniversitesi Eski Genel Sekreteri Muhterem Adak, Üniversite Hastanesi Eski Başmüdürü Ömer Özcoşar, Ege Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Eski Mali Hizmetler Müdürü Hatice Zeybekoğlu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Devrim Bozkurt'un da örgüt lideri ile yakın ilişki içerisinde birlikte hareket ettikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin 26 ayrı olayda firmalara adrese teslim ihaleler verdikleri, sadece bir firmaya 2020- 2025 yılları arasında farklı tarihlerde toplam 253 milyon 74 bin liralık ihale verildiği ortaya çıktı. Skandal vurgunla ilgili soruşturmanın çok boyutlu ve titiz bir şekilde sürdüğü öğrenildi.