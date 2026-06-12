AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehirlilere çağrı: "Şimdi AK Parti zamanı"

Eskişehir'in savunma sanayii alanında Türkiye için taşıdığı öneme değinen Gürhan Albayrak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin savunma sanayisine Eskişehir'in emeği ve üretimiyle güç katıyoruz. Millî teknoloji hamlemizin gururunu omuz omuza yaşamak ve şehrimizi yarınlara daha güçlü hazırlamak için şimdi Eskişehir'e hep birlikte güç katma zamanı. 'AK Parti Seninle Güçlü Eskişehir' diyerek tüm hemşehrilerimizi bu büyük ailenin bir parçası olmaya çağırıyoruz. Şimdi AK Parti zamanı!



AK Parti ailemize katılmak ve üyelik işlemlerini hızla gerçekleştirmek için akuyelikeskisehir.org adresini ziyaret edebilirsiniz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör