AK Parti'nin "Milli Takım şarkısı" CHP'yi rahatsız etti! AK Partili İnan'dan sert tepki: KAAN'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiriyorsunuz

Sosyal medya üzerinden başlatılan karalama kampanyasına sert sözlerle yüklenen Eyyüp Kadir İnan, gösterilen tahammülsüzlüğü "hastalıklı zihniyet" olarak tanımladı. İnan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak emek harcadık ve A Millî Takımımız için bir eser ürettik. Şarkıyı müzikal olarak beğenmeyebilirsiniz, tarzınıza uymaz; buna saygı duyarız, hiçbir problem yok. Ama sırf biz ürettik diye, klipte şanlı bayrağımızı ve yerli savunma sanayimizi gördünüz diye bu eseri linç etmeniz; 'milli takımdan tiksindim' diyecek kadar gözünüzün dönmesi tamamen sizin o tahammülsüz ve hastalıklı zihniyetinizin özetidir!"

MUHALEFETE 'TARKAN' ÖRNEĞİYLE İKİYÜZLÜLÜK GÖNDERMESİ

Açıklamasında muhalefetin çifte standardını sert bir dille eleştiren İnan, ünlü sanatçı Tarkan üzerinden çok konuşulacak bir kıyaslamaya imza attı. Sol camianın sanata ve ifade özgürlüğüne bakışındaki ikiyüzlülüğü yüzlerine vurduğunu belirten AK Partili İnan, şöyle devam etti:

"Şimdi eğri oturup doğru konuşalım ve o meşhur ikiyüzlülüğünüzü yüzünüze vuralım: Bugün Tarkan denilen arkadaş çıkıp bize gizli veya açık küfreden, siyasi mesajlar içeren bir şarkı yapsaydı; hepiniz koro halinde 'Sanata kelepçe vurulamaz!', 'İşte ifade özgürlüğü!' diye ortalığı yıkardınız değil mi? O hakaret dolu şarkıları meydanlarda, elinizdeki belediyelerin resmi hesaplarında anında kahraman ilan ederek paylaşırdınız! Ama iş A Millî Takımımız için yazılmış, içinde 'Büyük Türkiye' geçen, milli birliğe ve tam bağımsızlığa vurgu yapan bir esere gelince aniden 'kurumsal tarafsızlık' bekçisi kesiliyorsunuz!"

"KLİPTEKİ ÇELİK KANATLARI GÖRÜNCE KRİZ GEÇİRİYORLAR"

Muhalefetin Türkiye'nin başarılarına karşı kronik bir alerji duyduğunu savunan Eyyüp Kadir İnan, CHP'ye de "laf değil iş üretin" çağrısında bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) milli değerler taşıyan her esere asgari nezaketi göstereceğini belirten İnan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sizin ilkeniz, duruşunuz veya sporu siyasetten korumak gibi bir derdiniz yok. Sizin yegâne derdiniz; bize, bu devletin başarılarına ve milletin ortak sevinçlerine duyduğunuz o kronik alerjidir. Eğer CHP de laf yerine iş üretip bizim çocuklar için bir marş yapsaydı, TFF o asgari nezaketi gösterir, hiç şüphesiz onu da paylaşırdı. Ama siz hayatınız boyunca tek bir eser, tek bir vizyon üretmediniz. Üretemediğiniz gibi, klipte süzülen KAAN'ları, İHA'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiren; kendi devletinin şahlanışından kompleks duyan bir güruhsunuz. Sizin bu linç kültürünüze, ezik ve şikayetçi muhalefet anlayışınıza boyun eğecek değiliz. Biz üretmeye, sahadaki aslanlarımızla ve göklerdeki çelik kanatlarımızla göğsümüzü gere gere gurur duymaya devam edeceğiz! Çatlasanız da, patlasanız da; Siz Hepiniz, Biz Türkiye!"

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör