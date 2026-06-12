Başkan Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katılmak için geldiği Edirne'de, vatandaşlarla çay içmek için Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafeye geldi.

Başkan Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Muhammed UZUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyonun ardından yeniden ibadete açılışı, yapımı tamamlanan diğer tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninin ardından Edirne Valiliği'ne geçti.



Burada Edirne Valisi Yunus Sezer'den birifing alan Erdoğan, daha sonra kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki kafede vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içti.

Erdoğan, yaklaşık 20 dakika kaldığı kafeden vatandaşları selamlayarak, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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