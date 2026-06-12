Başkan Erdoğan Edirne’de 65 eserin toplu açılışını yapacak

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii'nde 2019 yılının Aralık ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı. Aslına uygun şekilde yenilenen tarihi cami, restorasyonun ardından ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir devlet programına ev sahipliği yapacak. Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek törende Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi beklenirken, Edirne'de son yılların en kapsamlı yatırım programlarından biri hayata geçirilmiş olacak.

EĞİTİMDEN SAĞLIĞA DEV YATIRIMLAR

Toplu açılış programında Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu lojmanları, Çağlanur Uçar Huzurevi, Melahat-Hulusi Datetin Çocuk Evleri Sitesi, Meriç Öğrenci Yurdu, Karaağaç Arda Futbol Sahası, Müsabeyli Koruluğu Kamp Alanı ve sosyal tesisleri, Keşan Atatürk Stadı Spor Kompleksi, Uzunköprü Ergene Stadı, Subaşı Gençlik Ofisi, Havsa Hükümet Konağı ile Kapıkule Jandarma Yeni Hizmet Binası gibi yatırımların açılışı yapılacak. Eğitim alanında Enez Atatürk Ortaokulu, İpsala Atatürk İlkokulu, Uzunköprü TOBB Anadolu Lisesi, Keşan Fen Lisesi, Keşan İnönü İlkokulu, İpsala Anadolu Lisesi ve 100. Yıl İlkokulu hizmete alınacak. Sağlık yatırımları kapsamında ise Edirne Erişkin Arındırma Merkezi, Keşan Devlet Hastanesi ek hizmetleri, Enez 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Merkez ve Karaağaç Aile Sağlığı Merkezleri ile Uzunköprü Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

TARİHİ ESERLER YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Kültürel miras alanında da önemli eserler yeniden ayağa kaldırıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Süleymanpaşa Camii, Hacı Süleyman Efendi Camii, Kadı Bedrettin Camii, İsmail Ağa Camii, Lalapaşa Merkez Camii, Defterdar Mustafa Çelebi Camii, Alaa Mustafa Paşa Camii, Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi, Muradiye Camii ile Hersekzade Ahmet Paşa Camii de toplu açılış programında yer alacak. Ayrıca Edirne eski saat kulesi restorasyonu, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve Selimiye Camii çevre düzenleme projeleri de hizmete açılacak.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Tarım ve kırsal kalkınma alanında yürütülen sera kurulumları, mera ıslah projeleri ve Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki yatırımlar da açılışı yapılacak eserler arasında bulunuyor. Toplam yatırım bedeli 19 milyar 325 milyon 164 bin 456 liraya ulaşan 65 projenin hizmete alınacağı tören, Edirne'nin son yıllarda gerçekleştirilen en büyük toplu açılış programlarından biri olacak.