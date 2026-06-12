Başkan Erdoğan, LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Yüz binlerce öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu önemli sınav öncesinde öğrencilere başarı diledi.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." dedi.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, ""Her sınav bir hedefe açılan kapıdır ancak insanı asıl ileriye taşıyan şey, bilgiye duyduğu merak ve hayallerine olan inancıdır. Tüm çocuklarımıza başarı, huzur ve mutluluk diliyor, bu süreçte evlatlarının yanında olan kıymetli ailelere emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör