Başkan Erdoğan Türk Kızılay ödülleri töreninde konuştu: Coğrafyamıza saldıranlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri töreninde şöyle konuştu:

GAZZE'YE 26 BİN TON İNSANİ YARDIM: Netanyahu'nun başını çektiği siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız, bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı; aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. "Vekâletle Kurban" kampanyası ile, Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı "Gazze-Neşeli Çocuklar" projesiyle Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psiko-sosyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze Ofisi, eşzamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor.

FİTNE ÜRETİM FABRİKASI: Gazze'nin yanı sıra, siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay, gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartmaktadır. İsrail, mevcut yönetim altında, hammaddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir "fitne üretim fabrikasına" dönüşmüştür.

HİTLER'İN YOLUNDAN GİDENLER: Kan kokusu almış köpekbalığı misali coğrafyamıza saldıranlar, eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı, er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler, unutmasınlar ki, böyle devam ederlerse, akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

TÜRK KIZILAY HAFIZALARA KAZINDI: Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın; Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız. Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler, bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır; hamurumuzun özü ve mayasıdır. Kızılay'ımız, 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay-Kızılhaç Cemiyeti içinde, geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran "Birinci Ulusal Cemiyet" olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı, aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, âlicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir. Kızılay; Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil, zihin ve hafızlarına da kazınmıştır.

İLAÇTA DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERECEĞİZ: PROTÜRK projesi ile kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları; kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle, Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dâhil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Yurtdışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkânlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla, yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz.



'TÜRK KIZILAY İNSANLIĞIN UMUDUDUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 158'inci yıldönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay; savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum" dedi.





BU HİZMET YÜZYILLARCA SÜRECEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Biz Kızılaycılar biliyoruz ki arkamızda milletimiz, milletimizin bu yardımseverlik ruhu oldukça, Kızılay yüzyıllarca bu hizmeti sürdürecek" dedi.





GAZZELİ RENAD'A FİLİSTİN ÖZEL ÖDÜLÜ

Tören kapsamında Kızılay Ödülleri, gönüllülük, kan bağışı, bağış ve özel olmak üzere dört ana kategori altında, iyilik hikâyelerine sahip 42 kişi ve kuruma takdim edildi. Filistin Özel Ödülü, 12 yaşındaki Gazzeli içerik üreticisi Renad Attallah'a verildi. Babasını kanserden kaybeden Renad, abluka ve kıtlık koşullarında yardım kolilerinden çıkan malzemelerle çektiği yemek tarifi videolarıyla Gazze'deki insani trajediyi tüm dünyaya anlatmıştı. 2024'te Türk Kızılay'ın gıda kolisini açtığı video uluslararası bir farkındalık oluşturmuştu. Renad, insani krizin etkilerini en ağır şekilde yaşayan tüm çocuklar adına ödüle layık görüldü.





'BAĞIŞ ÖZEL ÖDÜLÜ' KALYON VAKFI'NA

TÖRENDE, 'Bağış Özel Ödülleri' Borsa İstanbul, MÜSİAD, YDA İnşaat, Anadolu Grubu ve Kalyon Vakfı'na verildi. Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, ödülünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kalyon Vakfı, eğitim, sosyal sorumluluk ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren önemli vakıflar arasında yer alıyor. Kızılay'ın Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında yürütülen işbirliği neticesinde, bir gemi gıda kolisinin bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına önemli katkı sağlayan vakıf, Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerinin genişlemesine vesile olmuştur.





GÖNÜLLÜ VE BAĞIŞÇILAR UNUTULMADI

"Yılın Adanmış Gönüllüsü" ödülü 17 yaşından beri 50 yıldır kesintisiz gönüllü olan Yonus Özer'e, "Yılın İlham Veren Gönüllüsü" ödülü Taşköprü'de 51 yıllık gönüllü olan hatıra ormanı ve aşevi projelerinde hizmet veren Hüseyin Seven'e, "Yılın İlham Veren Kan Bağışçısı" ödülü 3 milyonuncu ünite kanın bağışçısı Büşra Tokgöz'e, "Yılın Kök Hücre Bağışçısı" ödülü aynı hastaya üç kez kök hücre bağışı yapan Zübeyir Güçlü'ye, "Yılın Kan Bağışçısı" ödülü bir yılda 24 kez kan bağışında bulunan Canan Karabulut'a, "Yılın Genç Kan Bağışçısı" ödülleri ise Onur Yetkin, Abdullah Halid Er, Hasan Sünger'e verildi.





ACUN ILICALI'YA İYİLİK ELÇİSİ ÖDÜLÜ

Yılın Kurumsal Gönüllüsü ödülü okullarda Kızılay Kolu Kulüplerinin yeniden hayata geçirilmesi projesiyle Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e verildi. Yılın Kızılay İyilik Elçisi ödülü "İyilikle Pişen Hayatlar" programı ve aşevi açılışları ile Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'ya verildi. Yılın Ulusal Kurumsal Bağışçıları LC Waikiki, Atasay Kuyumculuk ve İnci Ecza Deposu oldu. Yılın Kamu Kurumu Bağışçıları ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, Türkiye Sigorta ve Ankara Ticaret Odası (ATO) oldu.





KAN PLAZMA TESİSİNİN TEMELİ ATILDI

Törende, Türk Kızılay Kan Plazma Tesisi'nin temeli de atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan verdiği işaretle temeli atılan son teknoloji üretim tesisi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 130 bin metrekare alanda kuruluyor. Proje, Türkiye'yi plazma kaynaklı ilaç üreten ülkeler arasına katarak bu kritik ilaçlarda dışa bağımlılığı sona erdirecek.

GAZZE'YE YARDIMLARIN YÜZDE 80'İ TÜRKİYE'DEN

Türk Kızılay'ın gıda kolisini açtığı videosuyla uluslararası arenada dev bir farkındalık oluşturan ve sosyal medyada 1.6 milyon takipçiye ulaşan Gazzeli Renad Attallah, ödül töreninin ardından SABAH'A açıklamalarda bulundu. Yaşadığı topraklardan 9 ay önce ayrılmak zorunda kaldığını belirten Attallah, şöyle konuştu: "Gazze için çok üzülüyorum ve bir an önce dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden bu ödülü almak büyük bir onur oldu. Gazze'de şu an gıda malzemesi başta olmak üzere hiçbir şey yok. Orada, Türkiye'den gelen destek ve insani yardımlar özelinde çalıştım. O malzemelerle yemekler yapıp oradaki insanlara dağıttım. Aslında gelen yardımların yüzde 80'i Türkiye'den. İşte o zor şartlarda çektiğim video beni buraya getirdi." Resul Ekrem ŞAHAN