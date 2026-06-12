CHP’nin ‘128 milyar dolar’ yalanı AYM’de tescillendi

CHP'nin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarihi bir karara imza atarak, CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. Türk siyasi tarihine "yakın dönemin en kirli iftirası" olarak geçen davada AYM son noktayı koydu ve Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti.

Hukuki süreç, Berat Albayrak'ın avukatının 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili, manevi tazminat talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin gerçekleştirdiği bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti.

Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme, söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek, ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. CHP kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 22 Haziran 2022'de yaptığı incelemede, iddiaların kamu yararı gerekçesiyle siyasi eleştiri olduğu yönündeki savunmayı kabul etmedi ve başvuruyu esastan reddetti. Dosya daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. CHP, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.



OLGUSAL TEMELE DAYANMIYOR

AYM, yaptığı değerlendirmede ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasında kurulan dengenin yerinde olduğunu belirtti. Kararda, söz konusu video içeriğinin olgusal temele dayanmadığı ve doğrudan suç isnadı niteliği taşıdığı ifade edildi. Ayrıca Merkez Bankası'nın yasal olarak bağımsız ve özerk yapısına dikkat çekilerek, iddiaların somut bir veri veya resmi belgeyle desteklenmediği vurgulandı. AYM, müdahalenin demokratik toplumda gerekli ve orantılı olduğuna hükmederek ihlal olmadığına karar verdi. Böylece Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararı kesinleşmiş oldu.