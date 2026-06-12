HSK'nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.
Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıların ardından HSK 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2026 Yaz Kararnamesi yayımlandı. Adli ve idari yargıda görev yapan binlerce hakim ve savcının görev yerini kapsayan kararname, HSK'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.
BEKLEYİŞ SONA ERDİ
Yargı camiasının haftalardır merakla takip ettiği kararnameyle birlikte çok sayıda hakim, savcı, başsavcı ve unvanlı yargı mensubunun yeni görev yerleri netleşti.
YOĞUN MESAİNİN ARDINDAN YAYIMLANDI
HSK 1. Dairesi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından son şekli verilen kararname, kurulun onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte resmi internet sitesinde yayımlandı. Kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte görev yeri değişen hakim ve savcılar için yeni görev yerlerine ilişkin süreç de başlamış oldu.