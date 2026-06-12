HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

4 BİN 967 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

ANKARA'YA YENİ CUMHURİYET SAVCISI Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.