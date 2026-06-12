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  • HSK'nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kerim CENGİL

Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıların ardından HSK 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2026 Yaz Kararnamesi yayımlandı. Adli ve idari yargıda görev yapan binlerce hakim ve savcının görev yerini kapsayan kararname, HSK'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Yargı camiasının haftalardır merakla takip ettiği kararnameyle birlikte çok sayıda hakim, savcı, başsavcı ve unvanlı yargı mensubunun yeni görev yerleri netleşti.

HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

YOĞUN MESAİNİN ARDINDAN YAYIMLANDI

HSK 1. Dairesi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından son şekli verilen kararname, kurulun onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte resmi internet sitesinde yayımlandı. Kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte görev yeri değişen hakim ve savcılar için yeni görev yerlerine ilişkin süreç de başlamış oldu.

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HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

4 BİN 967 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV

Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

ANKARA'YA YENİ CUMHURİYET SAVCISI

Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

HSK’nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

BAKAN GÜRLEK: YARGI TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#AKIN GÜRLEK #İSTANBUL

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