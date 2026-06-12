Pendik’e 7 yılda 23.8 milyarlık yatırım
Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Kampı"nda "2019-2026 Yılları Arası Hizmetler ve Yatırımlar" programı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı programda, ilçenin son 7 yılda geçirdiği büyük dönüşüm paylaşıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, "7 yılda Pendik'e yaptığımız yatırımların tutarı 23.8 milyar TL'yi buldu. Bu paranın 4.4 milyar TL'sini sosyal yardımlara ayırdık. Bütçemizin yüzde 42'sini yatırıma, yüzde 8'ini sosyal yardımlara ayırdık ve İstanbul'da ilçeler arasında birinciyiz. Borçsuz bir belediyeyiz" dedi. İl Başkanı Özdemir ise "Belediyeciliğin eserle anlam kazandığını Pendik'te görüyoruz" ifadelerini kullandı.