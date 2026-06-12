Selimiye Camii ibadete açılıyor: Erdoğan bugün Edirne’de açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve çeşitli yatırım projelerinin toplu açılış törenine katılacak. Törende Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olan Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılmasıyla birlikte kentte tamamlanan yeni tesis ve projelerin de resmi açılışı gerçekleştirilecek. Program, Edirne'nin en önemli meydanlarından biri olan Selimiye Meydanı'nda yapılacak. Etkinlik bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Yetkililer, programa tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti. -