İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği yine vatandaşı vurdu. Yıl içinde kent genelindeki sulak alanlarda yeterli ilaçlama çalışması yapılmayınca havaların ısınmaya başlaması ile birlikte İzmir'de sivrisinek krizi patlak verdi. İzmirliler Büyükşehir Belediyesinden her geçen gün artan sivrisinek popülasyonuna karşı bir an önce tedbir almasını istedi. Yaşananlara bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, İzmir'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte artan sivrisinek sorununa dikkat çekip İZBB Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. İZBB Başkanı Tugay'ın "İzmir tarihinin gördüğü en geniş kapsamlı en yoğun sivrisinek ilaçlamasını bu sene yapıyoruz" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Kaya; "Sivrisinekle mücadele mikrofonla değil sahada olur" dedi. Kaya şunları söyledi:

"İzmir'in geçmişteki en üst yerel yöneticisi çıkıp demişti ki: İzmir'de sivrisinek sorunu yok. Doğru söylemiş aslında. Sivrisineklerin gerçekten hiçbir sorunu yok. Gayet mutlular ve rahatlar. Hatta İzmir'i açık hava tatil köyü gibi görüyorlar. Başka türlü bu açıklamanın izahı yok çünkü. Aradan yıllar geçti, değişen ne oldu? Hiçbir şey. Bugün yine aynı anlayış, aynı inkar, aynı 'sorun yok' açıklamaları... Ama vatandaşın kulağında gece vızıldayan sivrisinekler bu açıklamaları pek ciddiye almıyor. Sivrisinekle mücadele mikrofonla değil, sahada olur. Sulak alanların düzenli ilaçlanması gerekir. Su birikintilerinin kurutulması gerekir. Akışı olmayan süs havuzlarının kontrol edilmesi gerekir. Kentte özellikle saldırgan, yayılmacı türler hızla çoğalıyor. Vatandaş artık akşam olunca balkon kapısını açamaz hale geldi. Belediyeyse açıklama yapıyor: '30 ilçede 27 ekiple, drone ve amfibik araçlarla 12 ay çalışıyoruz.' Gerçekten her şey anlatıldığı gibi olsaydı, İzmir'de sivrisinekten çok ilaçlama drone'u görmemiz gerekirdi. '254 bin noktada ilaçlama yapıyoruz' diyor ama bu açıklamanın doğru olmadığını kentin dört bir yanında senfoni orkestrası gibi dolaşan sivrisinekler söylüyor" dedi.