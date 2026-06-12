SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik gelişme: Ankara’ya devredildi!
SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009’daki helikopter kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü dosyada yetkisizlik kararı aldı. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesiyle birlikte soruşturmada yeni bir süreç başladı. Yıllardır tartışılan dosyanın bundan sonraki aşaması Ankara’da ele alınacak.
Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verildi. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
2018'DE TAKİPSİZLİK KARARI KISMEN KALDIRILMIŞTI
Soruşturma dosyasında daha önce de önemli yargı kararları alınmıştı. Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 132 şüpheliyi kapsayan "ana soruşturma dosyası" hakkında verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazı 2018 yılında karara bağlamıştı. Mahkeme, bazı şüpheliler yönünden savcılığın takipsizlik kararını kaldırırken, diğer şüpheliler hakkındaki itirazların ise reddine hükmetmişti.
DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA İNCELENECEK
Son verilen yetkisizlik kararıyla birlikte soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Böylece yıllardır farklı yönleriyle tartışılan ve birçok adli incelemeye konu olan dosyada yeni değerlendirme süreci Ankara'da devam edecek.