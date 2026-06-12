Vakıf ve dernekler ahlaki omurgayı ayakta tutar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vakıf ve derneklerin medeniyetin ahlaki omurgasını ayakta tuttuğunu belirterek "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ancak medeniyet mirasını geleceğe taşıyan nesillerle ulaşabiliriz" dedi. Bakan Çiftçi, STK'ların yalnızca yardım faaliyetleriyle değil, toplumsal dayanışmanın taşıyıcısı olarak da önemli görev üstlendiğini söyledi. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan vakıf geleneğine de değinen Çiftçi, "Bir medeniyetin büyüklüğü gökdelenlerinin yüksekliğiyle değil, vicdanının derinliğiyle ölçülür" dedi. STK'ların Telafer'den Somali'ye kadar gönül köprüleri inşa ettiğini söyleyen Çiftçi, "Gazze'ye uzanan her yardım eli, insanlığın vicdanını ayakta tutma gayretidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistin davasının, Kudüs'ün ve Gazze'nin yanında olmaya devam edecektir"dedi.