Yargıda dikkat çeken atama: Aykut Çelik Ankara Başsavcılığına getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1250 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcı Vekilliklerine yönelik önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kararname kapsamında yargı teşkilatının kilit noktalarında dikkat çeken atamalar gerçekleştirildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA YENİ İSİM

Kararnameye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yargı kulislerinde uzun süredir konuşulan bu kritik görevlendirme, HSK kararnamesiyle birlikte resmiyet kazandı.

BAŞSAVCI VEKİLLİKLERİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRMELER

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine de iki önemli isim atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Örücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ATANAN DENEYİMLİ SAVCI AYKUT ÇELİK KİMDİR?

Yargı teşkilatında uzun yıllardır çeşitli kritik görevlerde bulunan Aykut Çelik, kritik soruşturmalarda edindiği tecrübeyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Görev süresi boyunca birçok önemli dosyada sorumluluk üstlenen Aykut Çelik, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yürütülen süreçlerde aktif rol aldı. CHP'li belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında iddianameyi hazırlayan isim olarak dikkat çekti. Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde de görev aldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yürütülen iki ayrı dosyada, fezleke düzenlenmek üzere dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinde etkili süreçlerde yer aldı. Çelik'in ayrıca tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin yürütülen soruşturmada da görev aldığı biliniyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dosyada da aktif sorumluluk üstlenen Aykut Çelik'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki yeni görevinde de kapsamlı ve kritik dosyalarda görev alması bekleniyor.