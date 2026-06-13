4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesini yayımlandı. 12 Haziran 2026 itibarıyla tamamlanarak karara bağlanan kararnameyle 4 bin 608 adli yargı ve 359 idari yargı personelinin görev yeri değişti. Kararnameyle yargı teşkilatında geniş kapsamlı görev diğişikliği yapıldı. 2026 Yılı Ana Kararnamesi ile Samsun, Eskişehir, Konya, Şanlıurfa'nın da aralıranda bulunduğu 33 ilin cumhuriyet başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde yayımlanacaktır. Kararnamenin yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu. Kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine de iki önemli isim atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekâleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.