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AK Partili Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır

AK Partili Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır

AK Parti Geneş Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programında katıldı. Programda konuşan Yayman, "Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır. Engel olmak isteyenler, bu sürece karşı çıkanlar, silahların bırakılmasını istemeyenler var. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 14:48 Son Güncelleme: 13 Haziran 2026 15:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programında konuşan Yayman, 314'üncüsü gerçekleşen buluşmanın bir rekor olduğunu kaydetti. Yayman, Türkiye'nin Geleceğinde AK Parti'nin rolü başlığıyla yaptığı konuşmasında önce Türkiye'nin kısa dönem tarihinden söz ederek, tarih boyunca yaşanan darbelerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin darbeler tarihinde başka bir sayfa açtığını, milletini tehdit olarak gören, devletine küskün bir sistemden 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Türkiye'de yeni bir dönem başladığını kaydetti. AK Parti'nin kuruluşunun ağustos ayında 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yayman, "Biz tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 25 yıllık bir iktidarın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemezdik. Bunu yazın deseydik, yazamazdık." dedi.

"TÜRKİYE MODEL ÜLKE OLMUŞTUR" Yayman, "Bize hep şöyle öğrettiler, 'Türkiye yönetilmesi zor bir ülke, Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip, Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip. Türkiye'deki sorunların temelinde irade eksikliği vardır, irade olduğu zaman bu sorunlar çözülebilir.' Türkiye uzun süreli siyasal istikrarsızlardan, uzun süreli yönetsel istikrarsızlardan ve toplumsal istikrarsızlardan, iç savaşın yaşandığı, kardeş kavgalarının yaşandığı dönemden bugün artık dünyada gıpta edilen, model ülkelerden birisi haline geldi." ifadelerini kullandı. Yeni anayasa tartışmasının günümüzde de devam ettiğini söyleyen Yayman, "Artık o darbe ürünü anayasanın ruhu, çok şükür Türkiye'nin üzerinden kalktı.Bugün de Türkiye'de cari problemler var ama hiç kimse karamsarlığa, ümitsizliğe kapılarak 'Bu sorunlar çözülemez, bu sorunları çözmek için başka bir irade arayışında' hiç kimse değil. Biz bütün çözümleri demokraside, serbest seçimlerde ve kendi aramızdaki tartışmalarda yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.