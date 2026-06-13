Ankara stadı için geri sayım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ortak paylaşımla TOKİ'nin Ankara'da inşaat çalışmaları devam eden yeni stadyumun görüntülerini paylaştı. Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 bin olarak planlanan stadyum kapasitesi, uluslararası şampiyonalarda yarı final ve final maç organizasyonları için 50 bine çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, stadın son görüntülerini paylaşarak, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı. Bu sahada daha nice Bizim Çocuklar yetişecek" ifadelerini kullandı.