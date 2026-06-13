Asrın iftirası çöktü

Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü "128 milyar dolar" iftirası, yargı organlarının ardı ardına verdiği kararlarla tamamen boşa çıktı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Bakan Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti. CHP'nin yalanının çökmesinin ardından Berat Albayrak'ın vekili Avukat İsa Sinan Göktaş imzasıyla bir açıklama yayımlandı. CHP'nin Albayrak'a attığı iftira sonrası açılan dava sonucunda tazminat ödemeye mahkûm edildiği, tahsil edilen tazminatın ise Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığı hatırlatıldı.

DEZENFORMASYON ÇALIŞMASI

Anayasa Mahkemesi'nin CHP tarafından yapılan itirazı reddettiğine değinilen açıklamada, 128 milyar dolar yalanının yargı yollarının tüketilmesiyle hukuken kesinleştiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vatandaşın oluşan koşullardan olumsuz etkilenmemesi için yürüttüğü işlemlerde veri olmaksızın uydurma rakamlarla dezenformasyon operasyonu gerçekleştirildiği anlatıldı. 2018 sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı finansal saldırıları önlemek ve ekonomik istikrarı korumak amacıyla gösterdiği refleksin "buharlaşan rezerv" yalanıyla gölgelenmeye çalışıldığı belirtildi. Ana muhalefetin asıl amacının ise Türkiye'yi devalüasyon, enflasyon ve faiz kısırdöngüsüne sürüklemek olduğunun da altı çizildi.

CHP'NİN YALAN ZİNCİRİ

CHP'nin tek bir merkezden yürüttüğü yalan zincirinin aksine, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığı dönemde yüzde 25 seviyelerinde bulunan enflasyonun uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içerisinde yüzde 8'e kadar gerilediği belirtildi. Ayrıca Albayrak'ın göreve başlandığında 57 milyar dolar seviyesinde bulunan cari açığın kısa sürede kapatıldığı ve Türkiye'nin cumhuriyet tarihinde ilk kez 15 milyar dolarlık cari fazla verdiği kaydedildi. Bu gelişmelerin, tek haneli faiz, tek haneli enflasyon ve cari fazla hedeflerinin aynı anda gerçekleştirilebileceğini gösterdiği ifade edildi. Açıklamada dikkat çeken başlıklardan biri de Berat Albayrak'ın stratejik hamlesi altın rezervleri oldu. ABD, İngiltere ve İsviçre'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.





ENERJİDE BÜYÜK HAMLELER

Açıklamada, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen projelere de geniş yer verildi. "Akıllı Kömür Kullanımı" ile 5 milyar ton ilave kömür rezervi keşfedildi. Üretim ise 60 milyon tondan 100 milyon tona çıkarıldı. Eskişehir Beylikova'daki 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi ile Türkiye'nin bu alanda dünya ikincisi konumuna geldiği belirtilirken, Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin satın alınması ve Silivri, Tuz Gölü, Hatay Dörtyol tesisleriyle doğalgaz depolama kapasitesinin güçlendirilmesi ile kriz anlarında kesintisiz arz güvencesi sağlandığı anlatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığı, Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin keşfedildiği ve Gabar'da büyük petrol rezervlerinin ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı.



İKİ YILDA TARİHİ ADIMLAR

2017 yılında 157 milyar dolar olan ihracatın 2023 itibarıyla 255 milyar dolara yükseldiği belirtilirken, uygulanan politikaların Türkiye'yi ekonomik saldırılara karşı daha dirençli hale getirdiği ifade edildi. Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca yoğun karalama kampanyalarına maruz kaldığı, CHP'nin bu ülkeye sağlayamadığı katkı ve hizmeti, 24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenerek gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklama, "O gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup, gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır" denilerek bitirildi.



YALAN SİYASETİ SON BULDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki başvurusunun Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) reddine ilişkin açıklama yaptı. CHP'nin "yalan siyaseti"nin bir kere daha çöktüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti: "CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize '128 milyar dolar yalanı' olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu."