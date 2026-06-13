CHP arınmalı ve durulmalıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dünyada ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların yanı sıra, son zamanlarda ülkemizin siyasi gündemine oturan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'de yaşanan krizi şu sözlerle değerlendirdi: "CHP'de filmlerde veya kumar masalarında şahit olunabilecek, 'restine rest' replikleri sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir. Toplumsal huzuru bozan, siyasal istikrarı tehlikeye atan, hukuka güveni sorgulayan bu tavır sürdürülebilir değildir. Bunun için devlet ve milleti ilgilendiren her konu gerçekliğin ve sağduyunun zemininde tartışılmalı, istikrar ön planda tutulmalıdır. Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel, hukuki bir meseleyi, siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.

KARARA UYULMALI

Aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda sağduyu ile hareket edip ortak bir anlayış ile parti içerisindeki arınma ve durulmanın bir an önce gerçekleştirilmesi gerekirken, görünen o ki kendi içlerindeki hizipleşme günbegün artmaktadır."



TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI

Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın" yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzurun en önemli adımının "Terörsüz Türkiye" olduğu gerçeğinin her daim altını çizeceğiz.