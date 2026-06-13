DEAŞ’a finansman operasyonu
İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. "İnsani Yardım" adı ve izlenimi altında paralar toplayarak DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne fon sağlayan kişiler tespit edildi. Şüpheli banka hareketleri MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Analiz Raporları'na da yansıdı. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üyelik kayıtları bulunmayan söz konusu kişilerin, adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiye para transferleri yaptıkları saptandı. Para transferlerindeki işlemlerin açıklamalarına "Yardım, İhtiyaç Sahibi Abla İçin Kira Yardımı ve İhtiyaç" başta olmak üzere farklı başılıklar yazıldığı tespit edildi. Söz konusu banka hesaplarına gelen/giden tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin dikkat çekici olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.