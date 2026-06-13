Deniz güvenliğinin tesisinde öncü ülkeyiz
ANKARA Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce (DEHUKAM), NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin (MARSEC COE) katılımıyla "Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesi Deniz Güvenliği Alanında Güncel Zorluklar" programı düzenlendi. Ankara Palas'taki programda konuşan DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, "Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili jeostratejik konumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü rol oynuyor" dedi.