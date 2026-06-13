Gelibolu’da fetih gururu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıldönümü kutlamaları kapsamında Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen Gazi Yakup Bey'i anma törenlerine katıldı. Kurtulmuş'un himayesinde Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilecek Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıldönümü kutlamaları başladı. Tören kapsamında ilk olarak Lapseki'nin Çardak beldesinde bulunan Gazi Yakup Bey'i anma programı düzenlendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş beldeye gelişinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MKYK Üyesi Fatih Şahin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu,

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kurtulmuş, vatandaşlarla beraber mehter takımının eşliğinde belde merkezine kadar yürüdü. Yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler ve gaziler de yer aldı. Gazi Yakup Bey Camii ve Türbesi'ne geçilmesinin ardından burada Kuran-ı Kerim okundu, Gazi Yakup Bey dualarla anıldı. Çardak'taki törenin ardından Nusret Mayın Gemisi'ne binen Kurtulmuş ve protokol üyeleri, Lapseki'den Gelibolu'ya geçti. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, gemilerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı semalarında uçuş yaptı.





FETİHLERİ YAPAN BÜYÜK GÜÇ TOP-TÜFEK DEĞİL VİZYONDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Osmanlı'dan eğer 500 obalık bir beylikten 3 kıtaya yayılan milyonlarca kilometrekarelik bir cihan devleti çıktıysa hiç şüphesiz bunun ardındaki en önemli güç top-tüfek, ekonomi değil, büyük bir vizyona sahip olmaktır. İşte bu vizyonla hep yeni fetihler gerçekleşti. 672 sene evvel Türklerin Rumeli'ye geçişinden Gelibolu'nun fethine, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ne kadar bu büyük tarihsel sürekliliği bundan sonra da devam ettireceğiz.