İletişim Başkanı Burhanettin Duran Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 39. yılında Cemil Meriç'i rahmet, minnet ve hürmetle andı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Cemil Meriç’i andı
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrünü hakikati aramaya, kalemini milletin irfanına adayan, büyük mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Ardında bıraktığı fikir mirası, dün olduğu gibi bugün de zihinlerimize ışık, genç nesillere istikamet olmaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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