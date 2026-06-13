İletişim Başkanı Duran'dan "yapay zeka" paylaşımı: Öncü ve örnek bir model ortaya koyduk

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zeka ekosistemi inşa ettiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekayı kamu yararına etkin şekilde kullanan güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Veri güvenliğini, teknolojik bağımsızlığı ve kurumsal verimliliği merkeze alan bu dönüşümle, kamu sektöründe yapay zeka kullanımına yönelik öncü ve örnek bir model ortaya koyduk. Kendi GPU sunucularımız ve altyapımızla bağımsız bir yapay zeka mimarisi kurduk; verilerimiz kurum içinde ve güvende kaldı. İnternete kapalı yerli LLM ve VLM modellerini kuruma özel ince ayarlarla devreye aldık, hassas veriler güvenle işlendi. Personelimiz için kapalı devre yapay zeka platformu 'CibGPT'yi geliştirdik. Yazılım süreçlerimizi hızlandıran kodlama ajanı 'İlgen'i hayata geçirdik. Eski sistemlerle doğal dilde konuşmayı sağlayan 'ULAK' ile teknik olmayan kullanıcının konuşabildiği modern veri tabanları inşa ettik. VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli, ölçeklenebilir içerik üretimine geçtik. Uluslararası medya takibini yapay zeka ile güçlendirdik; risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazandık. CİMER süreçlerinde yapay zekayı başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek için kullandık. Hugging Face'te kurumsal hesabımızı açıp veri setlerimizi paylaşarak açık ekosisteme katkı sunduk. Tüm yayınlarımızı blokzincir üzerinde güvence altına alarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturduk. Kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri göndererek bu dönüşümü devlet geneline taşıdık. Üretken, şeffaf, güvenli ve insan odaklı yapay zeka ile geleceği inşa ediyoruz."



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