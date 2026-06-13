‘İndirime gidiyoruz’ dedikleri suya yüzde 85 zam yaptılar!
31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmirliler'e Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaat eden Cemil Tugay İZBB Başkanı seçildikten sonra verdiği sözleri çabuk unuttu. Tugay'ın geçtiğimiz ay İZSU Genel Kurulu'nda 'İçme suyuna indirim yapıyoruz' diyerek meclisten oy çokluğu ile geçirdiği gizli zam deşifre oldu. Belediye meclisinin AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, gösterdiği fatura ile zam gerçeğini gözler önüne serdi. Yıldız, içme suyuna 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldığını öne sürdü. Mecliste konuşan Yıldız, "Vatandaşımız Nisan'da 22 ton su tüketmiş ve 1.956 TL fatura ödemiş. Mayıs ayında ise tasarruf yaparak tüketimini 20 tona düşürmüş. Yani 2 ton daha az su kullanmış. Ancak buna rağmen kendisine gelen fatura tam 3.300 TL. 2 ton daha az su tüketen bir vatandaşın faturası nasıl oluyor da yüzde 85 artıyor? Bu kürsüde su tarifeleri görüşülürken arkadaşlarımız bunun bir zam olduğunu söylediğinde, siz ve CHP'li meclis üyeleri "Zam yapmıyoruz, indirim yapıyoruz" demiştiniz. Bugün elimizdeki faturalar bunun tam tersini gösteriyor" dedi.