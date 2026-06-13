Selimiye Türk-İslam yurdunun tapusudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de "Selimiye Camii'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu:

Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekâna işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Sadece Türk-İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek, hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. Dört yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Camimizin restorasyonu, seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulumuzun rehberliğinde, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütüldü.

Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekân düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı. Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken, ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı. Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklardaki zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'ye bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim minarelerinden ezan-ı Muhammedileri eksik etmesin.



32 BİN VATANDAŞLA SEVGİ SELİ

Selimiye Camii Meydanı'nı dolduran 32 bin vatandaşa hitap eden Erdoğan "Muhteşem bir kalabalık" dedi. Erdoğan daha sonra camiyi ziyaretinde de kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Erdoğan'ın aracı Edirne'ye gelişinde de karanfillerle karşılandı.



EDİRNE'YLE MUHABBETİMİZ IRMAKLAR GİBİDİR

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın o muhteşem tarifiyle; 'minarelerinden en tatlı ezanların, dallarından güvercin hû hûlarının, çinilerinden sümbül kokularının geldiği' Edirne'yi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir; Meriç gibidir, Tuna gibidir, özellikle Tunca gibidir. Edirne her sokağı tarih kokan bir mekteptir.



EDİRNE SARAYI'NI 2027'DE AÇACAĞIZ



Şehrimizin diğer sembolü 93 Harbi'nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayı'ydı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle 2027'nin sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla Edirne 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak.



MEHTER MARŞIMIZDAN RAHATSIZ OLAN ŞUURSUZLAR VAR



Kardeşlerim, sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir şeye benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigârlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.



19.3 MİLYAR LİRALIK 65 ESER



Kıymetli kardeşlerim, bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. Toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. İçişleri'nde toplam bedeli 1.1 milyar lirayı bulan projeleri, Milli Eğitim'de toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, Aile ve Sosyal Hizmetler'de 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. Gençlik ve Spor'da içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1.3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Sağlıkta toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdik.

1033 KONUT İÇİN ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI



İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapacağız. Yuvalarına kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum. Hak sahibi vatandaşları temsilen Çaylar, Gürgen, Çörek, Çetin ve Alpin ailelerine sembolik olarak konutlarının anahtarları teslim edildi. Aile fotoğrafıyla program sona erdi.

ÜLKEMİZİ ATEŞ ÇUKURUNDAN UZAK TUTTUK



Türkiye'nin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.

TARIM VE SULAMADA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE



Edirne için çok önemli olan tarım ve sulama alanında yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Yatırım bedeli 3 milyar 700 milyon lira olan Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması ikinci kısım projesinde çalışmalarımız sürüyor. Üçte ikisini bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. Çömlekköy Barajı projesini ise 2028'de tamamlamayı planlıyoruz.

TÜRKİYE'Yİ DEVLER LİGİNE ÇIKARDIK



Terörsüz Türkiye sürecinde tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır; o da Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız.

CHP SİYASİ PARTİ DEĞİL SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ



Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.

MİLLETVEKİLİ MİSİNİZ MİLİTAN MI?



Bazıları sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekûn ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım: Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu Bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyiz.