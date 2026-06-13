Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 500 dolar, 12 bin 280 euro, 182 bin 400 Türk Lirası, 115 gram altın, 36 Ata Lira, 25 çeyrek altın, 5 yarım altın ve 5 tam altına el konuldu. Soruşturmanın kapsamında; Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, iskân, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu yönündeki iddiaların araştırıldığı ifade edildi. Yapılan inceleme ve tespitlerde; belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira 40 kuruş kamu zararı oluştuğu tespit edildi. İddiaların odağındaki Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, göreve geldikten sonra kaynağı belirsiz yaklaşık 40 milyon TL'ye villa aldığı ve lüks bir yaşam sürdüğü öne sürüldü.