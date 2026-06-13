Tanju Özcan’a ihraç talebi
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı şu açıklamaları yaptı: "Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."