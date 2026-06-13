Terörsüz Türkiye yolunda omuz omuza
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu, Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nin de desteğiyle Şırnak'ta "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" programı bugün başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katıldığı programda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen şehit ve gazi yakınları da yer aldı. Programın ilk günü "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Okuma Salonu" törenle açıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan şöyle konuştu: "Bu ilin hiçbir yeri terör yatağı olmaz, olmamalıdır. Bu ilin hiçbir bölgesi, kenti, köyü terörün yatağı olmaz, olmamalıdır. Adını verdiğimiz şehidimizi düşünün. 20'li yaşlarda tebessümüyle andığımız, kendi sazıyla türkü söyleyen, ülkesinin bir köşesine gidip anne babasını bırakıp gençlerine eğitim için emek veren bir kardeşimizi, öğretmenimizi genç yaşta şehit etmenin, öldürmenin bir topluma, bir millete hangi faydası olabilir? Genç bir öğretmeni katletmenin hangi anlayışa, siyasal etiğe, terör kültürüne, ülke anlayışına faydası olabilir? Biz o şehitlerimizi verdik. 40 yıl geçti. Ama artık yapmamak, kavga etmemek, barışmak, geçmişle hesaplaşmak istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Her ailemiz zarar gördü, ekonomik olarak gördü. Herkes zarar gördü."