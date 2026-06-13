Türkiye güçlenirken diasporası da güçleniyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlediği gala yemeğine katıldı. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık uluslararası meselelerde daha fazla söz sahibi olduğunu söyledi. "Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin artık etkinliği Avrupa'da daha iyi hissediliyor" diyen Bilal Erdoğan, "Dünyanın yeni döneminde Türkiye'nin birçok uluslararası konuda ortaya koyacağı tutumu yakından takip ediliyor. Türkiye'nin güçlenmesiyle yurt dışındaki Türk toplumunun da daha görünür ve etkili hale geldi. Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyor.

Türkiye dışındaki 8 milyona yaklaşan diaspora, hem Türkiye'ye güç katıyor hem de güçlenen Türkiye'den cesaret alıyor, cesaret buluyor" dedi. Avrupa'da yaşayan Türk iş insanlarının artık yalnızca bulundukları ülkelerde faaliyet gösteren girişimciler olmadığını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Artık siz yeni Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında ticaret yapan, dünyanın dört bir yanında iş yapan, iş veren girişimcilerisiniz, müteşebbislerisiniz. Türkiye'nin ihracatı son yıllarda önemli ölçüde arttı. İhracatı 30 milyar dolarlardan 275 milyar dolara gelmiş Türkiye'ye bakıyoruz ve hala en az bir o kadar daha ihracat yapacak potansiyeli çok canlı olan bir memleket görüyoruz. Türk diasporası ekonomik gücünün yanı sıra Türkiye'nin uluslararası etkisinin artmasına da katkı sunuyor. Güçlü diaspora, güçlü Türkiye; güçlü Türkiye, güçlü diaspora."