Yeşil vatan için Avrupa’da imza
Türkiye, Pan-Avrupa bölgesindeki ormanların iklim değişikliği başta olmak üzere, çeşitli tehditlere karşı korunmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan "Dirençli Toplumlar İçin Sürdürülebilir Ormanlar Deklarasyonu"nu imzaladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in başkenti Stockholm'de 10. Forest Europe Bakanlar Konferansı düzenlendi. Türkiye'yi Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat'ın temsil ettiği konferansta, Pan-Avrupa bölgesini kapsayan 27 maddelik "Dirençli Toplumlar İçin Sürdürülebilir Ormanlar Deklarasyonu" kabul edildi. AA