Yıllar süren davalar tarihe karışacak

Yargının hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan 12. Yargı Paketi'nde, vatandaşların uzun yıllardır şikâyet ettiği dava sürelerine ilişkin önemli bir değişiklik öngörülüyor. Yargı reformu çalışmaları kapsamında, vatandaşların en temel beklentilerinden biri olan "makul sürede yargılanma hakkını" güçlendirecek önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte yargı süreçlerinde hız, etkinlik ve usul ekonomisi esas alınacak; yıllarca süren davaların önüne geçilmesi hedeflenecek.

DURUŞMADA SÜRE SINIRI

SABAH'ın ulaştığı detaylara göre yapılacak düzenlemelerde, iki duruşma arasındaki süre artık kural olarak en fazla 3 ay olacak. Ancak zorunlu ve istisnai durumlarda mahkemeler gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek. Böylece davaların gereksiz şekilde uzamasının önüne geçilecek, yargılama süreçleri daha disiplinli ve planlı ilerleyecek. Bu düzenlemeyle birlikte hâkimlerin dosyadan kopmadan daha sağlıklı değerlendirme yapabilmesi sağlanacak; delillerin değerlendirilmesi ve karar süreçleri hızlanacak. Daha kısa aralıklarla yapılacak duruşmalar sayesinde davaların sürüncemede kalmasının önüne geçilecek, vatandaşların adalete erişimi daha etkin hale gelecek. Düzenleme yalnızca yargılamaların hızlanmasını değil, aynı zamanda adalet hizmetinin kalitesinin artırılmasını da amaçlıyor. Geciken adaletin mağduriyet doğurduğu gerçeğinden hareketle, özellikle uzun yargılama süreçlerinden kaynaklanan hak kayıplarının azaltılması hedefleniyor.





DİJİTAL KATILIM

Yapılan düzenlemeyle birlikte, ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmalara katılan kişiler bakımından önemli bir kolaylık getiriliyor. Artık ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla, yani e-duruşma şeklinde yapılabilecek.