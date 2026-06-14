Aynı kişiye üç kez umut oldu

Hayatı boyunca organ ve kök hücre bağışı gibi konularda en önde yer alan Zübeyir Güçlü, aynı hastaya tam üç kez kök hücre bağışında bulundu. Yaptığı fedakârlıklardan dolayı Türk Kızılay Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kök Hücre Bağışçısı" ödülünü alan Güçlü hem kalplere dokunan hem de insanlık dersi veren hikâyesini SABAH'a anlattı.

İLK BAŞVURANLARDAN

Güçlü, henüz ilkokul çağındayken annesinin kalp rahatsızlığıyla başlayan şifa arayışı sonrası ömrü boyunca insanlara yardım etmeyi amaç edindi. Aynı zamanda organ bağışçısı adayı olan Güçlü, kök hücre bağışçılığının da ilk gönüllülerinden oldu. İlk bağışını nasıl yaptığını anlatan Güçlü, "Bir gün Kızılay'dan telefon geldi. Bir hastayla uyuştuğumu söylediler ve bağış yapmak isteyip istemediğimi sordular. Bana riskleri, prosedürleri açıklamaya çalıştıklarında, 'Biliyorum, zaten bunları bilerek yıllar önce gönüllü oldum.

Yeter ki hastamız iyileşsin' dedim. Kendi yakınımın başına gelebilecek gibi düşünerek hiç tereddüt etmeden bağışçı olmuştum" diye konuştu. İlk bağışını yaptıktan 11 ay sonra Kızılay'dan gelen telefonla hastanın rahatsızlığının nüksettiğini öğrenince hiç düşünmeden tekrar ameliyat masasına yatmayı kabul eden Güçlü, "İkinci defa bağış yaptım. Bundan yaklaşık 3-4 ay sonra ise hastanın riskini azaltmak adına 'hatırlatma dozu' olarak üçüncü bir bağış daha gerçekleştirdim. Böylece aynı hastaya üç defa bağış yapmış oldum" diye anlattı.

ŞEHİT KARDEŞİM ÖZENİYORDU

Güçlü, bağış sürecindeki en büyük destekçilerinden birinin daha sonra Türkiye'yi yasa boğan TUSAŞ saldırısında şehit olan kız kardeşi Zahide Güçlü olduğunu söyledi. Güçlü, "Benim bağış sürecim başladığında rahmetli kız kardeşim bana 'Ağabey sana çok özeniyorum. Ne güzel bir şeye vesile oluyorsun. Keşke bana da çıksa, ben de bağış yapsam' diyordu" diye konuştu. Daha sonra küçük yeğeninin, teyze ve dayısının da benzer hastalıklar dolayısıyla onkoloji tedavisi gördüklerini belirten Güçlü, "Aslında bu durum bir ambulansa yol vermek ya da birisini kurtarmaya çalışmak gibi. Kurtardığınız kişi belki de gelecekte dünyayı kurtaracak olan kişidir. Kuran-ı Kerim'de Maide Suresi'nde de geçtiği gibi; bir insanı kurtarmak, bütün dünyayı kurtarmak gibidir" ifadelerini kullandı.

CHECK-UP'TAN GEÇİYORSUNUZ

Kök hücre bağışına dair bilgi eksikliği ve korku olduğunu vurgulayan Güçlü, "İnsanlar kök hücre bağışı deyince 'Benden bir parça mı gidecek, omuriliğimden mi girecekler?' diye endişe ediyor. Kesinlikle çekinmesinler. Bağış öncesi donör çok ciddi, sağlam bir check-up'tan geçiriliyor ve tüm süreç gizlilikle yürütülüyor" dedi.

ONUR DUYDUM

YAPTIĞI fedakârlık zinciriyle Türk Kızılay Ödülleri'nde "Kök Hücre Bağışçısı"ödülünü alan Güçlü, "Ödül için çağrıldığımda çok gururlandım. Cumhurbaşkanımızın yoğun programı arasında onun elinden bu ödülü almak onur vericiydi. Ben ilk olarak 1996 yılında ehliyet aldığımda organlarımı bağışlamıştım. İnancım ve bilincim gereği, eğer birilerine şifa olacaksa bunu rahatlıkla yapabileceğimi biliyordum. Toplumumuzdan ricam, kök hücre bağışçısı olmaktan korkmasınlar" çağrısında bulundu.