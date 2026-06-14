Cudi’de kardeşlik bayrağı dalgalanıyor
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" programı kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden gelen şehit aileleri Cudi Dağı'ndaki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve 81 ilin adının yazılı olduğu dövizler taşıyan aileler, şehitler için dua ederek anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehit ve gazi aileleri daha sonra Cudi Dağı'nda namaz kıldı. Programda konuşan Hatice Atan, Türkiye'nin bin yıllık kardeşlik hukuku üzerine kurulu birlik ve beraberliğini vurguladı. Atan, güçlü Türkiye'nin temelinin huzur, güven, dayanışma ve milli birlik olduğunu belirterek, ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Atan ayrıca, Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.