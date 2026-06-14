Deliller Ankara’ya gönderilecek
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da şüpheli şekilde düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesiyle dosyada kayıtlı emanet eşyalar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkiinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe bulunuyordu.