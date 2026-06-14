Gülistan Doku’nun cesedi 200 noktada arandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde bu yana haber alınamayan ve bu yılın başında organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Tunceli merkez ve ilçelerde 200'e yakın noktada arama çalışmaları gerçekleştirilirken şüpheli görülen alanlarda Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun da katılımıyla kazı çalışmaları da gerçekleştirildi.

HER AYRINTI İNCELENİYOR

2003 yılında ABD'ye gittiği belirlenen ve hakkında çıkarılan Kırmızı Bülten sonrası FBI tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Gülistan Doku soruşturması şüphelisi Umut Altaş, verdiği bir röportajda, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı" demişti. Altaş'ın bu ifadelerini de göz önünde bulunduran ekipler, Aktuluk Mahallesi Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde de kapsamlı arama çalışması başlattı. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden arama yapıyor. Kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.