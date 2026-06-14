Hatay’a Özbekistan Mahallesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Âli Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde Özbekistan'ın katkılarıyla tamamlanan yerleşim alanında düzenlenen ad verme törenine katıldı. En anlamlı törenlerden birisinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin hemen ardından, kardeş ülkelerin Türkiye'ye yardıma koştuğunu, bunlardan birisinin de Özbekistan olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "İki ülke arasındaki kalıcı dostluğun kalıcı eseri olması bakımından Arsuz'daki Özbekistan Mahallesi'nin önemli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

İki ülkenin tarihi ve kültürel büyük bağların bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Özbekistan bizim ata yurdumuzdur. Özbekistan bizim kültürümüzün bugün de en canlı yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile çok yakın arkadaşlıkları dolayısıyla ilişkilerde yeni bir safhaya gelindiğini kaydedenKurtulmuş, "Sayın Mirziyoyev başta olmak üzere, Özbekistan Mahallesi'nde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. İsmailov da, "Burada inşa edilen her ev, halklarımız arasındaki sevginin ve sadakatin sembolü olarak hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.