Karanlık dosyayı ‘topuk kanı’ aydınlattı

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Manisa'da 2010 yılında çöp poşeti içinde bulunan bebek cesediyle ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne ve kardeşi gözaltına aldı. Anne Berin Dikbaş ifadesinde, 2009'da Orhan Aktaş ile yaşadığı ilişkide hamile kaldığını ve doğumu İzmir'de bir hastanede yaptığını belirterek; doğumdan sonra Manisa'ya döndüğünü anlattı. Bebeği bir çöp konteynerinin yakınına bıraktığını aktaran şüpheli öldürme kastı olmadığını, amacının çocuğun bulunup sahiplenilmesi olduğunu öne sürdü.

İFADESİ KAN DONDURDU

Berin Dikbaş'ın kardeşi Gurbet Çınar ise olay günü ablasıyla birlikte hastaneye gittiklerini ve doğum sonrası ablasının bebeği bir poşet içerisinde doğrudan çöp konteynerine bıraktığını beyan etti. Bebeğin babası olduğu değerlendirilen Orhan Aktaş ise ifadesinde, o dönem hamilelikten haberdar olduğunu ancak bebeğin kendisinden olduğuna inanmadığı için üzerinde durmadığını belirtti. Şüpheliler "altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Cani anne tutuklandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanlığı'na ait topuk kanı kayıtlarının incelenmesinin sürecin dönüm noktası olduğunu belirterek; "Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde şüphelilere ulaşıldı" dedi. Bakan Gürlek "Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmıştır. Hukuk devletinin vazifesi, gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hesap vermesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.