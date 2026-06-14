Kocaeli’nde 1097 konut sahibini buldu

Kocaeli'nde hayata geçirilen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1097 konut ve 8 ticari birimden oluşan toplam 1105 bağımsız bölüm için kura çekimi gerçekleştirildi. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin Kocaeli tarihinin en önemli dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin deprem gerçeğine dikkat çeken Kurum, kentsel dönüşümün temel amacının vatandaşları güvenli konutlara kavuşturmak olduğunu belirtti. 2020'deki 2020 Elazığ Depremi ile 2023'teki 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında inşa edilen konutların öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Cedit Mahallesi'nde riskli yapıların yerini modern ve güvenli yaşam alanlarının aldığını vurgulayan Kurum, parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla bölgenin yeniden inşa edildiğini söyledi. Kura çekimiyle birlikte 1097 konutun hak sahipleri belirlenirken, anahtar teslimleri için de tarih açıklandı.

Bakan Kurum, 22 Haziran Pazartesi günü anahtar teslimlerinin başlayacağını, okullar açılmadan tüm konutların teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca vatandaşların borçlarının Haziran 2023'teki ilk ihale şartlarına göre sabitlendiğini, bu tarihten sonra hiçbir fiyat artışı veya güncelleme yapılmayacağını belirterek hak sahiplerine mali güvence verdi.

İSTİYORUZ Kİ EV SAHİBİ OLMAYAN KİMSE KALMASIN

MURAT KURUM: Deprem bölgesi bitti, 500 bin yeni sosyal konuta başlayacağız. Kuralarını çektik Mart 2027'de teslimlerine başlayacağız. İstiyoruz ki ev sahibi olmayan kimse kalmasın. Bu kapsamda 64 ilimizde TOKİ Başkanlığımızda 20 bin konutu orta gelirli vatandaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Kocaeli'de de 423 konut var. Pazartesi satışları gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu evler de Kocaeli'nin deprem riskine karşı tedbir olacak.