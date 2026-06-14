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  • AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH'a konuştu: "İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var"

AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH'a konuştu: "İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var"

Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler, CHP'li isimlerin yıllarca '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu sürdürdüğünü, Türk ekonomisi ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alındığını, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla Berat Albayrak’a yönelik iftara kampanyası yapıldığının belgelendiğini hatırlayarak, “İftira atanlar, Berat Albayrak’tan özür dileyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.

AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
BARIŞ SAVAŞ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), CHP'nin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "kişilik haklarına saldırı" kapsamında manevi tazminat ödemesine ilişkin "hak ihlali" iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetmesine yönelik karar kamuoyunda geniş yankı buldu.

AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
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AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var

Gazeteci Adem Metan: "128 milyar dolar manşetlerini günlerce konuşan kaç TV kanalı ya da haber sitesi AYM'nin bu kararını aynı görünürlükle verecek? Sorun sadece medyanın seçiciliği değil. Yalan birkaç saatte milyonlara ulaşırken, gerçek çoğu zaman kimsenin ilgisini çekmiyor. İnsanlar doğruları değil, hoşlarına giden hikayeleri tüketiyor. Günümüz gerçeğinin rakibi yalan değil; insanları içine hapseden yankı odaları."

AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH’a konuştu: İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #ANAYASA MAHKEMESİ #AHMET METİN GENÇ #BERAT ALBAYRAK

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