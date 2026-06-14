AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH'a konuştu: "İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var"
Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler, CHP'li isimlerin yıllarca '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu sürdürdüğünü, Türk ekonomisi ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alındığını, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla Berat Albayrak’a yönelik iftara kampanyası yapıldığının belgelendiğini hatırlayarak, “İftira atanlar, Berat Albayrak’tan özür dileyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), CHP'nin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "kişilik haklarına saldırı" kapsamında manevi tazminat ödemesine ilişkin "hak ihlali" iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetmesine yönelik karar kamuoyunda geniş yankı buldu.