AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH'a konuştu: "İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var"

Gazeteci Adem Metan: "128 milyar dolar manşetlerini günlerce konuşan kaç TV kanalı ya da haber sitesi AYM'nin bu kararını aynı görünürlükle verecek? Sorun sadece medyanın seçiciliği değil. Yalan birkaç saatte milyonlara ulaşırken, gerçek çoğu zaman kimsenin ilgisini çekmiyor. İnsanlar doğruları değil, hoşlarına giden hikayeleri tüketiyor. Günümüz gerçeğinin rakibi yalan değil; insanları içine hapseden yankı odaları."