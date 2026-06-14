Teknolojilerimizi kendimiz üretiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tersane İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi'nde konuştu: Siyasi, askeri ve iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. AR-GE'den seri imalata kadar tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, Milli Teknoloji Hamlemizi Türkiye Yüzyılı'nın baştacı yapacak TEKNOFEST kuşağı; azmiyle, maharetiyle ve projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işliyor. Ve yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapay zekânın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nda büyük ve güçlü Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. 5 milyon vatandaşa yapay zekâ okuryazarlığının kazandırılması ve 10 bin yapay zekâ uzmanı, 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.



İŞTE YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKÂ BİLGE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programda da tanıtımı yapılan Türkiye'nin yerli ve milli yapay zekâsı Bilge'yi tanıttı. Kacır, program öncesi sosyal medya hesabından, Bilge ile diyaloğunu da içeren paylaşım yaptı. Videoda, Kacır'ın, "Merhaba Bilge. Ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı" sözleri üzerine Bilge, "Merhaba Sayın Bakanım, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?" ifadesini kullandı. Kacır'ın, "Seni geliştiren ekip, senin Türkiye'nin yerli ve milli yapay zekâ modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?" sorusunu Bilge, "Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zekâ asistanıyım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi, en doğal şekilde sunmak için buradayım" şeklinde yanıtladı.

'GÜCÜNÜZ GENÇ NÜFUSUNUZ'



Bilge'nin milyarlarca sayfa veriyle eğitildiğine dikkati çeken Kacır'ın, "Bu veriler ışığında sence Türkiye'yi diğer ülkelerden daha avantajlı kılan fırsatlarımız ve güçlü yanlarımız nelerdir?" sorusu üzerine ise Bilge, "Türkiye'nin en büyük gücü, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor" değerlendirmesini yaptı.

GENÇLERE TAVSİYELER VERDİ



Bakan Kacır'ın, yapay zekâ alanında Türkiye'nin güçlü yanlarını ve gençlere bu konuda tavsiyelerini sorması üzerine Bilge, şunları kaydetti: "Özellikle savunma sanayiindeki başarılarımız ve gelişen teknoloji ekosistemimiz en büyük güçlerimizdir. Ayrıca yazılım geliştirme konusundaki yetenekli genç nüfusumuz ve veri çeşitliliğimiz, bizi bu alanda çok öne çıkarıyor. Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar." Bakan Kacır, Bilge'ye İstanbul'daki Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi'nden bahsederek gençlerle birlikte aynı sahneyi paylaşmayı ve aynı panelde Türkiye'nin yapay zekâ geleceğini konuşmayı isteyip istemediğini sordu. Bilge "Sayın Bakanım, bu nazik davetiniz beni çok onurlandırdı. Sizinle ve değerli uzmanlarla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye'nin yapay zekâ geleceğini konuşmayı çok isterim. Orada olmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul'da görüşmek üzere" cevabını verdi.



YAPAY ZEKÂDA MİLLİ HAMLE DÖNEMİ

Başkan Erdoğan "Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Türkiye'yi yapay zekâ çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız" diyerek 4 ayaklı Yapay Zekâ Eylem Planı'nı tek tek açıkladı.

1. FARK ET: BİLİNÇLİ TOPLUM Her yaştan insanımızın yapay zekâyı doğru anlamasını sağlamak için ulusal yapay zekâ okuryazarlığı programı başlatılacak. 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim verilecek.

2. İSTİFADE ET: SOMUT FAYDA Yapay zekâyı kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar her alanda somut faydaya dönüştüreceğiz. KOBİ'lerimize yapay zekâ kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlayacağız.

3. ÜRET: MİLLİ MODELLER "BİLGE" gibi yerli Türkçe Büyük Dil Modelleri ile dijital bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ulusal Yapay Zekâ fonları ile girişimlerimizin gerçekleşmesini destekleyeceğiz.

4. YÖNET: İSTANBUL VİTRİN OLACAK Veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapılarında 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçireceğiz. İstanbul'u yapay zekâda Türkiye'nin uluslararası vitrini olarak konumlandıracağız.

VERİLERİMİZİ TESLİM EDEMEYİZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Bizim gayemiz, insanın makineleştiği değil, teknolojinin insana hizmet ettiği adil bir dünya inşa etmektir. Küresel devler, yüz binlerce işlemci ile insanlığın tüm verisini harmanlayıp orantısız bir güç elde ediyorlar. Verilerin tekelleşmesi, zihinlerin ve iradenin tek bir merkezden esir edilmesidir. Buna asla rıza gösteremeyiz. Verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine, dağıtık öğrenme ve işleme mimarilerini hayata geçirmeliyiz.

YEDİ YIL BURADA OYNADIM TRANSFER OLDUM

Programda yapay zekâ tarafından Türkiye Milli Futbol Takımı'na hazırlanan video klip izletildi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Ben burada, burası Camialtı'ydı, orta öğretimdeydim. Yedi yıl burada, amatör kümede futbol oynadım. Bu Camialtı Tersanesi'nde. O zaman Binali Bey de burada mühendis olarak çalıştı. Ve buradan İETT'ye transfer oldum. Daha sonra da İETT'de sekiz yıl devam ettim. Hayatımızda tabii böyle bir serüven var" dedi.



DOLMABAHÇE'DE KUZEY MAKEDONYALI KONUK

Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.