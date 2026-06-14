Türk yargısını hedef almak beyhude bir çabadır
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 17 Haziran'da oylanması planlanan Türkiye raporunda adının geçmesine ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı bağımsız bir ülke olduğunu, Türk yargısının kararlarını anayasa ve kanunlar çerçevesinde verdiğini söyledi. Türk yargısına ve şahsına yönelik eleştirilerin siyasi ve ideolojik saiklerle yapıldığını belirten Gürlek, devam eden yargı süreçlerinin çarpıtılarak siyasi kampanya malzemesi haline getirildiğini ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerin etkisiyle siyasi tutum sergilediğini savunan Gürlek, bu yaklaşımın kurumların güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti. Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu vurgulayan Gürlek, Türkiye'nin terör, organize suç örgütleri, yolsuzluk ve hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Türk yargısını hedef almak beyhude bir çabadır" dedi.