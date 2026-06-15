Ankara'da tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı'nda...

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı bugün açılıyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı, açılış öncesi Ankara Havalimanı'na iniş yaptı...

Ankara’da tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı’nda...

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı bugün açılıyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı, açılış öncesi Ankara Havalimanı'na iniş yaptı...

Ankara’da tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı’nda...

PROJE 8 AYDA TAMAMLANDI

Ankara Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildi. Kapsamlı dönüşüm süreci yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla yalnızca 8 ayda tamamlandı.

Ankara’da tarihi gün! Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı’nda...

44 UÇAĞIN EŞ ZAMANLI PARK EDEBİLECEĞİ KAPASİTEYE ULAŞILDI

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla Ankara Havalimanı yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaştı.

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