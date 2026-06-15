Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: Süreç sabote edilmemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.