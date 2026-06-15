Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın kuruluşu dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.