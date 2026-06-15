Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın kuruluşu dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın kuruluşu dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.
Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/0by2kicO2F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2026