Başkan Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: "Tüm insanlığa barışve huzur getirsin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam aleminin hicri yılını kutladı.

Başkan Erdoğan’dan hicri yılbaşı mesajı: Tüm insanlığa barışve huzur getirsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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