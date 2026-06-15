Başkan Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: "Tüm insanlığa barışve huzur getirsin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör