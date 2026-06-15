Başkent’e yeni ulaşım üssü

Etimesgut Askeri Havalimanı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından "Ankara Havalimanı" adıyla bugün ulusal ve uluslararası uçuşlara kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tarihi açılışta, İstanbul'dan havalanacak Cumhurbaşkanlığı uçağı yeni meydana iniş yapan ilk uçak olacak. Başkent'in yeni hava ulaşım merkezi olarak hizmet verecek Ankara Havalimanı, sivil havacılığın yanı sıra diplomatik misyonlar açısından da stratejik bir rol üstlenecek.

İLK SINAVI NATO ZİRVESİ

"ANK" koduyla hizmet verecek Ankara Havalimanı'nın ilk sınavı NATO Zirvesi olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları ilk kez bu havalimanında karşılanacak. Küresel diplomasinin yeni merkezlerinden biri olmaya hazırlanan havalimanı, zirve süresince Türkiye'nin ev sahipliği kapasitesini ve organizasyon gücünü gözler önüne serecek. Geniş gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapabileceği modern bir havacılık merkezine dönüştürülen Ankara Havalimanı, Başkent'in uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek.

EYFEL KULESİ AĞIRLIĞINDA KÖPRÜ



Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında inşa edilen 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü, projenin en dikkat çeken mühendislik eserlerinden biri oldu. Yüksek Hızlı Tren hattı üzerine inşa edilen ve ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan köprüde, yaklaşık 10 bin ton olan tabliye, 800 ton kapasiteli hidrolik krikolarla itme-sürme yöntemiyle yerine yerleştirildi.

44 UÇAK BİRLİKTE PARK EDEBİLECEK

Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece büyük gövdeli yolcu uçakları ile devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasının önü açıldı. Yeni inşa edilen apron alanıyla birlikte havalimanının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Ankara Havalimanı artık aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek. Proje kapsamında diplomatik temaslar ve resmi kabuller için 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark inşa edildi. Ayrıca Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı.