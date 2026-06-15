Dezenformasyona birlikte ‘dur’ diyelim
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde bulunduğumuzu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı. Bu tehlikenin 'dezenformasyon' olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti: "Önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor." Duran'ın paylaşımında, konuya ilişkin hazırlanan kamu spotu da yer aldı.